По мнению Лилит Макунц, в случае избрания Ваге Григорян поднимет доверие к КС

Глава парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц рассматривает кандидатуру Ваге Григоряна на пост судьи Конституционного суда в контексте восстановления справедливости, считает, что он сможет повысить доверие к суду. Как передает «Арменпресс», Макунц сказала об этом в своем выступлении на обсуждении вопроса избрания судьи КС.

“Я считаю, что как при защите политзаключенных, так и при защите нарушенных прав граждан в результате незаконных строений, Ваге Григорян является лицом, имеющим серьезную и ценностную репутацию. И именно это внушает мне уверенность, что в случае избрания Ваге Григорян увеличит доверие к Конституционному суду. Я рассматриваю кандидатуру Ваге Григоряна также и в контексте восстановления справедливости”, - сказала Макунц. Она отметила, что законный и правовой путь избрания судьи - это выборы в Национальном собрании. Парламент сегодня является политическим органом в Армении, естественно, политический орган должен принять политическое решение. “Однако, пришло время отойти от стереотипа, что политическое решение предполагает партийное решение. Политическое решение - ценностная позиция, которая отражает, какими ценностями мы руководствуемся, в первую очередь, как депутаты, какую Армению хотим иметь, какую судебную систему и судей, также и судью КС хотим иметь”, - отметила Макунц. Она подчеркнула, что уважает позицию Ваге Григоряна, его поведение, он не фальсифицирует сделанные им ранее формулировки, не меняет их, не идет по пути избрания любой ценой. Это обстоятельство также дает Макунц основание думать, что кандидат достоен претендовать и быть избранным на пост судьи КС.

Еще в октябре прошлого года в НС 6-го созыва кандидат в судьи Конституционного суда РА Ваге Григорян не получил достаточного количества голосов для вступления на должность судьи. Его кандидатуру выдвигал президент Армении Армен Саркисян. При голосовании в Национальном собрании 7-го созыва не были избраны также и кандидаты Гор Ованнисян, а затем и Артур Вагаршян. Президент вновь выдвинул кандидатуру Ваге Григоряна.