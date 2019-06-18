В результате ДТП погиб военнослужащий Армии обороны Арцаха

18-го июня, около 07:40, в результате ДТП погиб военнослужащий-контрактник одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северном направлении, Араик Баласанян 1994 г.р.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО НКР, несмотря на все усилия врачей, военнослужащий, получивший ранения, скончался в больнице около 09: 00.

Ведется следствие для выяснения подробностей инцидента.

Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.