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Глава Минздрава Грузии покинул должность


Министр вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко объявил об отставке.

"Это не краткосрочное решение и этому предшествовали долгие консультации", - сообщил Сергеенко журналистам. 

При этом он отметил, что остается членом правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". 

По предварительным данным, Сергеенко сменила директор клиники города Сачхере (регион Имерети) Екатерина Тикаридзе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Сергеенко был одним из самых рейтинговых министров в правительстве Грузии. Он был единственным бессменным министром с 2012 года, то есть после смены власти в стране.  


 




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