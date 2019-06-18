Глава Минздрава Грузии покинул должность

Министр вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко объявил об отставке.

"Это не краткосрочное решение и этому предшествовали долгие консультации", - сообщил Сергеенко журналистам.

При этом он отметил, что остается членом правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".

По предварительным данным, Сергеенко сменила директор клиники города Сачхере (регион Имерети) Екатерина Тикаридзе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Сергеенко был одним из самых рейтинговых министров в правительстве Грузии. Он был единственным бессменным министром с 2012 года, то есть после смены власти в стране.



