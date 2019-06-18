Твиты дочери Манделы возмутили представителей белого меньшинства ЮАР

Бурю протестов со стороны белых южноафриканцев вызвали неполиткорректные посты вTwitter Зиндзи Манделы - посла ЮАР в Дании и дочери первого демократически избранного президента страны. Она назвала их "потомками насильников и воров, укравших у чернокожих африканцев землю", а также сравнила с "незваными гостями, которые никак не хотят уезжать".

Отвечая на критические замечания оппонентов, Мандела утверждает, что "не должна отчитываться за свои личные взгляды ни перед одним белым мужчиной или белой женщиной". В другом своем твите дочь национального героя ЮАР пишет, что некоторых из них вообще неплохо было высечь кнутом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Главная же тема ее скандальных заявлений - необходимость вернуть чернокожим землю, отнятую у их предков в эпоху колониализма и апартеида. Правительство "Африканского национального конгресса" обещает уже в ближайшее время провести конституционную реформу, которая даст зеленый свет экспроприации земель белых фермеров без выплаты компенсаций.

Защищающая интересы белых фермеров организация "Африфорум" прямо обратилась к министру иностранных дел Наледи Пандор с требованием отозвать Зиндзи Манделу с дипломатической службы.