Председатель комиссии НС надеется, что Азербайджан отступит от своей воинственной политики
Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним сношениям Рубен Рубинян ожидает конструктивного процесса от предстоящей 20 июня встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне.
“Прискорбно, что ситуация на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана не стабильна. Это следствие действий и воинственных заявлений Азербайджана. Ответственность за дестабилизацию ситуации несет азербайджанская сторона, но надеюсь, что, в конце концов, Азербайджан изменит свою позицию и придет в конструктивное поле. У нас есть свои позиции и мы продолжим их отстаивать”, - сказал Рубинян.
Министерство иностранных дел Армении сообщило, что 20 июня в Вашингтоне под эгидой сопредседательства Минской группы состоится очередная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. После состоявшихся в январе в Париже и в апреле в Москве встреч проходили обсуждения о проведении следующей встречи министров иностранных дел в США в третьей стране-сопредседателе.
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