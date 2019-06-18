Армен Саркисян считает неприемлемым допущение хищений и злоупотреблений во Всеармянском фонде “Айастан”

Президент РА, председатель Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” Армен Саркисян считает неприемлемым осуществление злоупотреблений и присвоений в фонде. Как передает Арменпресс, об этом Армен Саркисян сказал 18 июня на годовом собрании Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан”, касаясь проблемы присвоения, связанной с именем бывшего исполнительного директора Фонда Ара Варданяна.

“Я надеюсь, что все мы закроем страницу, связанную с деятельностью бывшего исполнительного директора Фонда Ара Варданяна, отложим в сторону, однако всегда будем помнить, что подобное поведение абсолютно неприемлемо, и не только для директора или члена Совета попечителей, но и для каждого армянина. И речь не о том, что был нанесен финансовый ущерб, был ли возвращен или нет. Речь идет, прежде всего, о моральном ущербе, я надеюсь, что подобные случаи больше никогда не повторятся”,- сказал президент.

На основании оперативных данных, полученных в Службе национальной безопасности Республики Армения, 2 июля 2018 г. по подозрению в присвоении средств, а также в злоупотреблении полномочиями служащего общественной организации был подвергнут приводу, затем и задержан бывший директор Всеармянского фонда “Айастан” Ара Варданян. Под давлением фактических доказательств Варданян признался, что, распоряжаясь предоставленной фонду кредитной картой на 25 млн драмов, использовал ее средства в личных целях, в том числе направляя их на ставки в различных онлайн-казино. Средства, потраченные с кредитной карты, Варданян возвращал на счет собранных средств Фонда. Затем личные средства вносил в бухгалтерский учет фонда, тем самым скрывая факт растраты средств фонда. 10 июля 2018 года он подал в отставку с поста директора.