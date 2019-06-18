Секретарь совета нацбезопасности Ирана предложил создать механизм борьбы с санкциями США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани считает необходимым создать постоянный международный механизм противодействия санкциям США. Свое предложение он озвучил, выступая во вторник на 10-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Нужно проявлять стойкость перед вмешательством, притеснением, экономическим вымогательством США в целях установления мира. Необходимо официальное непризнание и противодействие экстерриториальным санкциями американского правительства против других стран с проведением заседания государств, выступающих против этой пагубной практики, а также [следует] создать постоянный международный механизм противодействия этим санкциям", - сказал он.