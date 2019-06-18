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Власти Турции решили задержать 128 подозреваемых в связях с Гюленом


Прокуратура Турции выдала ордера на задержание 128 человек, среди них 48 действующих военнослужащих, которых подозревают в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает агентство Anadolu.

Отмечается, что ордеры были выданы прокурорами провинций Измир и Конья в рамках расследования тайной сети организации в вооруженных силах Турции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

 

 




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