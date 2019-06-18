Роухани: Иран не ведет войны ни с одной нацией и будет противостоять давлению

Тегеран не ведет войны ни с одной нацией, но готов противостоять враждебным действиям других государств. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани во вторник на церемонии открытия нового терминала в столичном международном аэропорту имени имама Хомейни.

"Мы не ведем войны ни с каким народом. В конце концов победа будет за народом Ирана, потому что наши оппоненты не являются нацией. Это группа малоопытных политиков, группа чиновников, а не целая страна. Но зато вся иранская нация вовлечена в борьбу", - цитирует Роухани агентство Mehr. Президент отметил, что цель нынешней антииранской политики ряда стран - "крушение надежд и слом воли" иранцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Они плетут заговоры, но наша нация не потеряет достоинства. Мы хотим сорвать эти злые намерения нашего противника. Мы видим, что давление на нас усилилось, но и наша реакция на него возросла", - сказал президент. Он также обратил внимание на то, что несмотря на санкции, Иран не испытывает проблем с обеспечением аэропортов и самолетов всем необходимым, в том числе запчастями.