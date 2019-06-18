Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило новый рейтинг смартфонов, куда вошли новинки от Honor, Huawei, Samsung, Sony и Xiaomi. Первые три места снова заняли модели от Samsung, следует из сообщения Роскачества, опубликованного во вторник.

Новые смартфоны были проверены по 231 параметру. "Нередко рейтинги смартфонов различаются всего на долю сотых. Однако один из них может находиться в топе, а другой - отставать от лидеров на 30 позиций. Поэтому рекомендуем не сбрасывать со счетов модели, которые находятся вне десятки лучших", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Maxи iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.