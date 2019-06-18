МЧС Армении в наиболее пожароопасных районах столицы проводит профилактические мероприятия

Министерство по чрезвычайным ситуациям, осуществляя контролируемое горение сухого травяного покрытия, предпринимает превентивные меры в наиболее пожароопасных районах столицы. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении представляет мероприятиям согласно графику запланированные на 18 июня.

Участок

18.06.2019 г.