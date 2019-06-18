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МЧС Армении в наиболее пожароопасных районах столицы проводит профилактические мероприятия


Министерство по чрезвычайным ситуациям, осуществляя контролируемое горение сухого травяного покрытия, предпринимает превентивные меры в наиболее пожароопасных районах столицы. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении представляет мероприятиям согласно графику запланированные на 18 июня.

Участок

18.06.2019 г.

  1. Проспект Исакова перед посольством США         с11: 00 до 14: 00
  2. Территория от садов Норка до Сараланджа с 10: 00 до 15: 00
  3. Территория, прилегающая к Ереванскому озеру с 14.00 до 15.30
  4. Территория, прилегающая к больнице № 6 с 14.00 до 15.30
  5. Задняя часть 2-го переулка Норагавит 1П с 10.00 до 13.30
  6. Дачи Харберда ул. Антараин, рядом с церковью с 10.00 до 13.30
  7. Территория, прилегающая к музею Эребуни с 11: 00



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