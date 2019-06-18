МЧС Армении в наиболее пожароопасных районах столицы проводит профилактические мероприятия
12:19, 18 Июнь, 2019
Министерство по чрезвычайным ситуациям, осуществляя контролируемое горение сухого травяного покрытия, предпринимает превентивные меры в наиболее пожароопасных районах столицы. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении представляет мероприятиям согласно графику запланированные на 18 июня.
Участок
18.06.2019 г.
- Проспект Исакова перед посольством США с11: 00 до 14: 00
- Территория от садов Норка до Сараланджа с 10: 00 до 15: 00
- Территория, прилегающая к Ереванскому озеру с 14.00 до 15.30
- Территория, прилегающая к больнице № 6 с 14.00 до 15.30
- Задняя часть 2-го переулка Норагавит 1П с 10.00 до 13.30
- Дачи Харберда ул. Антараин, рядом с церковью с 10.00 до 13.30
- Территория, прилегающая к музею Эребуни с 11: 00