Гагик Царукян через адвоката ответил на повестку Следственного комитета

Глава парламентской фракции “Процветающая Армения” Гагик Царукян через адвоката ответил на повестку, направленную Следственным комитетом. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в НС в беседе с журналистами.

“Я ответил на это через своего адвоката, поскольку я сказал, что все равны перед законом, и все должны полноценно уважать закон”, - сказал Царукян.

На вопрос, пойдет ли он в Следственный комитет, он ответил, что не видит в этом нужды, он через своего адвоката отправил документ, в котором выразил свое мнение. Касаясь вопроса о том, не считает ли он оскорбительным то, что он порвал повестку, Царукян сказал, что он не должен был поместить ее в рамку или повесить рядом с картиной Айвазовского. Он еще раз подчеркнул, что ответил на уведомление через адвоката.

12 июня председатель партии “Процветающая Армения” Гагик Царукян был приглашен на допрос по делу о поджоге машины начальника одного из предвыборных штабов кандидата в мэры Абовяна от партии “Гражданский договор” Григора Гуляна, на который он не явился.

В беседе с журналистами Царукян заявил, что считает приглашением на допрос по этому делу оскорбительным. 15 июня глава парламентской фракции ППА Гагик Царукян вторично был приглашен на допрос.

8 июня 2019 года, около 04: 00, неизвестный с целью тайного уничтожения чужого имущества поджёг дверь квартиры 46-летнего жителя Абовяна Ваана Сарибекяна и принадлежащий ему автомобиль, марки “Ниссан Тида”. По факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 185 УК Армении. 46-летний житель был признан потерпевшим. Проведен осмотр места происшествия. Составлена следственная группа. Разработан следственный план и предпринимаются неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента и личности предполагаемого преступника.

Следствие продолжается.

Руководитель парламентской фракции ППА Гагик Царукян в беседе с журналистами сказал “Это сфабрикованное дело. Премьер-министр должен обязать, чтобы это дело было раскрыто”, - отметил Царукян.