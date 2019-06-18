Результаты аудита Всеармянского фонда “Айастан” были положительными

Аудиторская компания “Бейкер Тилли Армения”, которая проводила аудит консолидированной финансовой отчетности Всеармянского фонда “Айастан” за 2018 год, представила положительное заключение о деятельности фонда. Как передает «Арменпресс», об этом 18 июня в ходе ежегодного собрания Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” сказала представитель компании Парандзем Геворкян.

“Мы провели аудит на основе международных стандартов, в результате чего дали положительное заключение без оговорок. Аудит был проведен в 18 программах, произвольно отобранных из реализованных Всеармянским фондом “Айастан” строительных программ, было проверено качественное и физическое состояние, в результате чего и был сделан отчет. Независимо от прозвучавших определенных выражений, в работах фонда было отмечено улучшение качества как с точки зрения физического, так и с точки зрения финансового расчета”, - сказала Геворкян.

Совет попечителей принял к сведению результаты аудита.

В годовом собрании Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” принимают участие президент РА Армен Саркисян, премьер-министр РА Никол Пашинян, президент Республики Арцах Бако Саакян и другие высокопоставленные должностные лица из Армении, Арцаха и диаспоры.