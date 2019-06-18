Генсек ООН призвал не терять ни минуты в решении климатического кризиса

Проблемы с климатом требуют незамедлительного решения. Об этом говорится в обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша участникам десятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Текст зачитал во вторник заместитель генерального секретаря, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

"Глобальный климатический кризис ставит под угрозу само наше существование и в равной степени затрагивает как вопросы безопасности, так и вопросы развития. Для решения этой проблемы необходима более твердая политическая воля, нельзя терять ни минуты", - говорится в обращении генсека, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Именно поэтому, по словам Гутерриша, он созвал саммит ООН по климату 23 сентября. "Прошу лидеров стран ООН озвучить на нем конкретные планы. Ни одна страна не может справиться с этими проблемами в одиночку", - подчеркнул он.