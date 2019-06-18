Всеармянский фонд “Айастан” должен стать нашим общенациональным бюджетом: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет, чтобы Всеармянский фонд “Айастан” был бы не только возможностью осуществления отдельно взятых программ, а стал бы общенациональным бюджетом. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал 18 июня на ежегодном собрании совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан”. Мы вообще должны думать об общенациональном бюджете. И мы должны изменить свое отношение к этому общенациональному бюджету. Одним из важнейших направлений деятельности нашего правительства является то, что мы хотим изменить отношение граждан РА к государственному бюджету Армении. И важным изменением этого отношения должно быть то, чтобы каждый гражданин понял бы, что эти деньги он отдает не другому, а отдает эти деньги самому себе. Как в семье деньги тратятся на разные цели, так и в бюджете. То есть каждый гражданин Республики Армения должен понимать, что средства государственного бюджета расходуются именно на него. Конечно, ощутимое влияние этой идеологии должны обеспечить те, кто тратит эти деньги. В общем, вопрос отнюдь не в деньгах, а в философии. Нужно более непосредственно показать, что армяне всего стоят рядом с Арменией и диаспорой”, - сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, задачи, поставленные в 20-ом веке, были решены, но нужно учитывать, что в 21-ом веке вызовы становятся более серьезными, усиливаются, и реакция на эти тревожащие вызовы должна быть адекватной.

Президенты, премьер-министры, правительства преходящи, а Родина и народ вечны. Мы должны обеспечить вечность нашей Родины и нашего народа. Вечность Родины и народа - вопрос, который должен быть решен сегодня. Изменение сущности и содержания Всеармянского фонда “Айастан” я вижу именно в решении этой проблемы, и я уверен, что у нас есть необходимая воля, единство, умение и мудрость для обеспечения вечности нашей Родины и нашего народа” - отметил Пашинян.

В годовом собрании Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” принимают участие президент РА Армен Саркисян, премьер-министр РА Никол Пашинян, президент Республики Арцах Бако Саакян и другие высокопоставленные должностные лица из Армении, Арцаха и диаспоры.