Никол Пашинян ожидает от Всеармянского фонда “Айастан” более влиятельных и вдохновляющих программ

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в ходе ежегодного собрания Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” поделился с присутствующими своими мыслями. Как передает «Арменпресс», 18 июня в ходе собрания Пашинян отметил, что некоторые эпизоды деятельности Всеармянского фонда “Айастан” воспринимаются по-другому.

“Пожалуй, каждый армянин имеет определенную эмоциональную связь со Всеармянским фондом “Айастан”, и для того чтобы зафиксировать эту связь, достаточно пройти по дорогам, соединяющим Армению с Арцахом, и на этих дорогах увидеть символы Всеармянского фонда “Айастан”, понять, что все это было построено при содействии фонда, что также построено множество школ, детских садов, водопроводов в Армении и Арцахе, чтобы было понятно, какую важную миссию осуществил фонд в жизни Третьей республики, в жизни Арцаха, в самые трудные и тяжелые дни поддерживая Республику Армения и Арцах. Я согласен с президентом Республики, что в новое время мы должны по-новому рассмотреть и оценить работу Всеармянского фонда “Айастан” и увидеть и противоположную сторону медали. Я недавно услышал несколько интересных замечаний, в том числе и от представителей диаспоры, которыми хотел бы поделиться с Вами. При том, что деятельность Всеармянского фонда “Айастан” высоко оценивается, иногда говорится, что конкретные эпизоды деятельности фонда способствовали демистификации Армении или мирового армянского потенциала”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что проблема обусловлена восприятием существующего в мире армянского потенциала и несоответствием его проявления в ходе деятельности фонда.

“Учитывается то, что в целом мы сами и многие в мире, говоря армянский потенциал, понимаем очень мощную, очень влиятельную силу, и это так на самом деле. И, следовательно, как он повлиял, какое негативное влияние оказали некоторые эпизоды деятельности Всеармянского фонда “Айастан” на армянский потенциал и имидж. Каждый год мы с радостью констатируем, что в рамках Всеармянского фонда “Айастан” собрано 15, 10, 20, 25 млн долларов, и это, конечно, очень важно и ценно. Но давайте поймем, насколько это заметно для других. У других возникает вопрос: таков армянский потенциал? Армянский потенциал в том, что он собирает по всему миру 15 млн долларов и радуется этому. И хочу подчеркнуть, что против армянского потенциала известные Вам и нам силы ежегодно тратят миллиарды долларов, чтобы снизить во всем мире армянское влияние. И бывают моменты, когда мы сами наносим удары по армянскому потенциалу, имиджу, сами делаем гораздо большую работу, чем делают наши противники. Конечно, понятно, что армянский потенциал делает инвестиции в Армении не только через Всеармянский фонд “Айастан”. Есть десятки организаций в Армении и диаспоре, которые оказывали неоценимую поддержку, оказывали и, уверен, еще окажут и Армении и Арцаху. Но думаю, что важна не только содержательная глубина происходящего, но и то, как это проявляется, и как это представляется внешнему, противостороннему взгляду. И, в конце концов, какие личные вопросы мы ставим перед собой, оставаясь с самим собой наедине? Настало время, чтобы мы ставили эти вопросы и в повестку и обсуждали бы их”, - отметил Пашинян.

По его словам, со стороны фонда должны быть реализованы такие задачи, эффект которых будет более влиятельным.

“Конечно, понятно, что за это время у нас было множество проблем. У нас были проблемы с коррупцией, могут быть и злоупотребления и были. Конечно, мы сделаем все, чтобы исключить это, но это общее дело. Конечно, понятно, что у нас есть проблемы с программами. Эти программы действительно должны быть такими, чтобы вдохновлять как можно больше людей, их важность можно было бы доказать. Смежные эффекты для реализации этих программ должны быть более влиятельными, чтобы мы не только просто прокладывали бы асфальтированную дорогу, но и увидели бы, что эта дорога приносит с собой развитие, новую жизнь, новые возможности для большего числа людей”, - сказал Никол Пашинян.

В годовом собрании Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” принимают участие президент РА Армен Саркисян, премьер-министр РА Никол Пашинян, президент Республики Арцах Бако Саакян и другие высокопоставленные должностные лица из Армении, Арцаха и диаспоры.