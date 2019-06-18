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Трамп потребовал от NYT раскрыть источники в статье о кибератаках против РФ


Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла свои источники после статьи об участившихся атаках США на российскую энергосистему,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Материал в New York Times об усилении атак США на российскую энергосистему - это фальшивые новости, и находящаяся в упадке New York Times знает об этом. Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, в чем я сомневаюсь, являются фальшивыми", - написал Трамп в своем твиттере.

Он добавил, что газета "должна полностью отчитаться".

 




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