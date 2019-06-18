Повреждена машина скорой помощи: есть задержанный

17 июня в 21: 55 из Медицинского центра “Аштарак” в полицию поступило сообщение о том, что в медцентр перевезено тело 64-летнего мужчины, жителя села Воскеат.

Выехавшая на место оперативная группа выяснила, что, по предварительным данным, мужчина почувствовал себя плохо во дворе своего дома и в присутствии родственников скончался.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, в ходе подготовки материалов выяснилось, что после перевода в медицинский центр у приемной один из членов семьи погибшего камнем разбил переднее ветровое стекло и повредил капот автомобиля марки "Зимбел", находящегося на балансе медцентра, другой член еще не выясненным предметом разбил зеркало левой части автомобиля и повредил два стекла.

Есть подвергнутые приводу лица. Размер ущерба, выясняется. Готовятся материалы.