Виген Кочарян принял представителей высокопоставленной делегации СЕ

Заместитель министра юстиции Виген Кочарян 17 июня принял делегацию, возглавляемую заместителем генерального секретаря СЕ Габриелой Батаини-Драгони. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Минюста РА, Виген Кочарян приветствовал членов делегации и отметил важность готовности партнеров СЕ содействовать на данном этапе коренных реформ. Замминистра Кочарян в качестве основы для дальнейшей эффективной деятельности подчеркнул и многолетний и успешный опыт сотрудничества с СЕ.

Заместитель министра юстиции сообщил, что в настоящее время правительство осуществляет комплексные работы по разработке судебно-правовых реформ, стратегии защиты прав человека, а также антикоррупционной стратегии и вытекающих из них программ действий, которые в намеченных сферах предопределят приоритеты деятельности на ближайшие годы. В. Кочарян особо подчеркнул объективную необходимость проведения судебно-правовых реформ, необходимость обеспечения независимости судебной системы и общественного доверия.

Габриэла Батаини-Драгони поблагодарила за прием и подчеркнула, что Министерство юстиции является важным партнером на пути реализации намеченных СЕ реформ. Представляя программу действий сотрудничества в рамках судебно-правовых реформ, Габриэла Батаини-Драгони подчеркнула также, что в рамках содействия судебно-правовым реформам СЕ уже гарантировал значительное финансовое содействие, а также выразила готовность СЕ и в вопросе обеспечения полноценной поддержки.

Подводя итоги обсуждения, Виген Кочарян заверил коллег, что правительство РА в ходе инициируемых реформ решительно настроено опираться на критерии и экспертный потенциал Совета Европы.