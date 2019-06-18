Президент Армении желает видеть миссию укрепления всеармянской сети на плечах Всеармянского фонда “Айастан”

Президент РА, председатель Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” Армен Саркисян считает, что настало нужное время, чтобы Всеармянский фонд “Айастан” взял на себя миссию укрепления всеармянской сети. Как передает «Арменпресс», об этом Армен Саркисян сообщил 18 июня в ходе ежегодного собрания Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан”.

“Настало время, чтобы Всеармянский фонд “Айастан” взял на себя миссию укрепления всеармянской сети. В конце концов, у нас есть проблема сохранения армянского этноса, армянского языка, идентичности, истории, системы ценностей, которая в условиях глобализации получает всё более острые проявления. Учитывая широкую структурную географию, фонд может осуществлять подобные программы, укрепляя при этом армянские общины и армянские ценности. Именно эти общины являются самыми важными звеньями цепочки бенефициаров-дарителей. Это может стать одной из стратегических целей фонда. Я надеюсь, что Всеармянский фонд “Айастан” продолжит свою патриотическую деятельность с новыми программами и с новым воодушевлением”, - сказал президент.

В годовом собрании Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” принимают участие президент РА Армен Саркисян, премьер-министр РА Никол Пашинян, президент Республики Арцах Бако Саакян и другие высокопоставленные должностные лица из Армении, Арцаха и диаспоры.