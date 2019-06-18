Армен Саркисян в фонде “Айастан” видит необходимость изменений

Президент Армении, председатель Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” Армен Саркисян видит необходимость изменений в фонде. Как передает «Арменпресс», 18 июня в ходе ежегодного собрания Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” Армен Саркисян подчеркнул, что фонд нуждается в более динамичной, мобильной, гибкой и мощной структуре.

“Более 25 лет Всеармянский фонд “Айастан”, как исключительная структура, объединяющая Армению, Арцах и диаспору, осуществляет свою общенациональную миссию. Это важнейший донор развития Арцаха, таков он сегодня и должен остаться таким и в будущем. За этот период фонд осуществил около 100 программ в разных сферах и объемах. Фонд нуждается в том, чтобы стать более динамичным, более мобильным, более гибким и более мощным. Для этого нужно уметь изменяться, прежде всего психологией, мыслью, практикой, структурой, программами и Уставом. Изменений не нужно бояться, особенно когда мир меняется с очень большой скоростью”, - сказал Саркисян.

Президент РА отметил, что фонд не должен восприниматься в нашем сознании только как учреждение, строящее дороги или оросительные сети.

“Он должен быть принят, воспринят и утвержден в первую очередь как институт общенационального доверия, который живет не прошлым временем, а будущим. То есть, мы ценим работу, проделанную в прошлом, и с помощью настоящего думаем о будущем. Любое изменение, касающееся деятельности фонда, от правовой до морально-психологической, должно иметь одно, четкое послание, и это послание таково: Всеармянский фонд “Айастан” должен быть структурой, стоящей выше сомнений, предположений, спекуляций, с целями Армения – Арцах - Диаспора и армяне всего мира. Фонд, созданный в XX веке, достиг больших успехов, настало время, чтобы он стал национальным институтом 21-го века”, - отметил Армен Саркисян.

В годовом собрании Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” принимают участие президент РА Армен Саркисян, премьер-министр РА Никол Пашинян, президент Республики Арцах Бако Саакян и другие высокопоставленные должностные лица из Армении, Арцаха и диаспоры.