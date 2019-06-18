Манвел Григорян останется под арестом: суд отклонил апелляционную жалобу

Апелляционный уголовный суд отклонил жалобу об изменении меры пресечения в отношении бывшего депутата Национального собрания, бывшего председателя правления “Еркрапа” Манвела Григоряна, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Как передает «Арменпресс», решение может быть обжаловано в Кассационном суде в 15-дневный срок со дня публикации.

Адвокаты Манвела Григоряна в ходе заседания суда утверждали, что состояние здоровья Григоряна ухудшилось, и его болезни несовместимы с условиями содержания под стражей.

Манвел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества на сумму более 101 млн драмов, уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд драмов, растрате из государственных средств более 1 млрд драмов и организации хищения имущества на сумму 37 млн драмов с вымогательством.