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Трамп рассказал о начале массовой депортации мигрантов на следующей неделе


На следующей неделе в США начнется депортация миллионов нелегальных мигрантов, заявил президент США Дональд Трамп в твиттере.

"На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Трамп также похвалил решение Мексики об ужесточении миграционных законов и рассказал о готовности Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран.

По оценкам, 12 млн иммигрантов, главным образом из Мексики и Центральной Америки, находятся в Соединенных Штатах нелегально.

 

 




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