В Каире похоронили экс-президента Египта Мурси

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен во вторник в восточной части Каира, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката Мурси.

Отстраненный военными от власти в 2013 году 68-летний Мурси скончался в понедельник во время судебного заседания по делу о шпионаже. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Он был похоронен в районе Мадинат Наср в восточной части Каира в присутствии его семьи. Заупокойная молитва была произнесена в тюремной больнице", - приводит агентство слова адвоката Мурси Абделя Монейма Абдель Максуда.