СМИ: число жертв землетрясения в Китае возросло до 12

Жертвами землетрясения на юго-западе Китая в провинции Сычуань стали 12 человек, 134 человека получили различные травмы. Такие данные приводит шанхайский новостной портал "Пэнпай" со ссылкой на провинциальное Управление по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о 11 погибших и 122 пострадавших. Землетрясение с эпицентром в уезде Чаннин города Ибин магнитудой 6 было зафиксировано в понедельник в 20:55 по местному времени (17:55 мск). Очаг залегал на глубине около 16 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Позже в этом районе произошло еще несколько повторных подземных толчков с различной магнитудой. Провинциальная сейсмологическая служба прогнозирует, что в данном районе больше не ожидается сильных колебаний почвы.

В настоящее время в районах бедствия работают спасательные службы и около 116 пожарных расчетов, которые оценивают масштабы разрушений и принимают необходимые меры по ликвидации последствий землетрясения. К жертвам среди местного населения в большинстве случаях привело повреждение строений. Спасатели продолжают поиск тех, кто еще может находиться под завалами.