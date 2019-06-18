Лидер Мемориала Карена Асряна - Шант Саргсян

На Мемориале гроссмейстера Карена Асряна состоялись партии 7-го тура. Как передает Арменпресс, из представителей Армении победу одержали Шант Саргсян, Давид Шагинян, Айк Мартиросян, Овик Айрапетян и другие.

Как передает «Арменпресс», в конце этого тура лидер турнирной таблицы изменился, её с 6 очками возглавляет Шант Саргсян. Следующие за ним 7 шахматистов имеют по 5,5 очков.

В международном турнире, носящем имя Карена Асряна, в этом году участвуют 84 шахматиста из 9 стран: Армении, США, Германии, России, Украины, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Эстонии, Казахстана.

В качественном плане, турнир имеет очень сильный состав. В этом году, среди участников 12 гроссмейстеров, благодаря чему юные участники турнира получат возможность дополнить норму гроссмейстера.

Карен Асрян был одним из сильнейших шахматистов независимой Армении. Он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянских и мировых шахмат. Это всего лишь неполный список титулов, завоеванных в ходе шахматной карьеры - трехкратный чемпион Армении, чемпион Европы и Всемирной Олимпиады в составе национальной сборной Армении.