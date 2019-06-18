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Представленвы новые «доказательства» атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе


Пентагон представил новые «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе. Фотографии, сделанные с вертолета ВМС США, были опубликованы пресс-службой Центрального командования Вооруженных сил США.

На опубликованных кадрах, утверждают американские военные, видно, как люди с иранского корабля, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции, снимают неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, на снимках заметно большое отверстие в обшивке танкера, которое, по данным Вашингтона, появилось в результате взрыва одной из мин. Пентагон настаивает, что эти фотографии подтверждают ответственность Ирана за нападения на два танкера.

Ранее американские военные опубликовали видео, на котором, предположительно, иранцы снимают неразорвавшуюся мину с танкера Kokuka Courageous. 

 

 




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