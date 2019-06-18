СМИ: экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер от сердечного приступа

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в результате сердечного приступа. Об этом сообщает египетское государственное телевидение со ссылкой на источники в медицинских кругах.

По их словам, Мурси страдал доброкачественной опухолью, ему регулярно оказывалась медицинская помощь.

Мурси умер во время заседания суда по делу о шпионаже, на котором экс-глава государства проходил главным обвиняемым. Ему было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент экс-президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает эпилепсией. В свое время он перенес операцию на мозге, что спровоцировало в дальнейшем периодически повторяющиеся острые приступы. При таком диагнозе, утверждали юристы, экс-президент не может находиться в изоляции в одиночной тюремной камере и настаивали на его переводе под домашний арест.