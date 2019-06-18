Европейские индексы - 17-06-19
МОСКВА, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.09% и составил 12085.82 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.43% и составил 5390.95 пункта, британский FTSE вырос на 0.16% и составил 7357.31 пункта, а российский RTSI снизился на 0.01% и составил 1340.90 пункта.
- 09:01 Европейские индексы - 17-06-19
- 09:00 Американские индексы выросли - 17-06-19
- 08:59 Цены на цветные металлы - 17-06-19
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