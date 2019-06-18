Европейские индексы - 17-06-19

МОСКВА, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.09% и составил 12085.82 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.43% и составил 5390.95 пункта, британский FTSE вырос на 0.16% и составил 7357.31 пункта, а российский RTSI снизился на 0.01% и составил 1340.90 пункта.