По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 14 и 17 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 130 случаев преступлений, из них 10 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 25 случаев причинения телесных повреждений, 20 случаев кражи личного имущества, 12 случаев побоев, 11 случаев мошенничества, 8 случаев обнаружения наркотиков, 5 случаев присвоения или растраты, по 3 случая злоупотребления должностными полномочиями, незаконного пересечения Государственной границы, по 2 случая уклонения от уплаты налогов, умышленного повреждения имущества, хулиганства, служебного подлога или служебной халатности, подделки документов и совершения непристойных действий, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, кражи государственного или общественного имущества, квартирной кражи, фальшивомонетничества, киберпреступности, применения насилия в отношении представителя власти, посева или выращивания запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, попытки побоев или иных насильственных действий, совершения насильственных действий сексуального характера, нарушения авторских или смежных прав, похищения человека, угрозы и незаконного лишения свободы, нарушения санитарно-эпидемиологических правил, хищения документов, полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, незаконного хранения оружия и боеприпасов, нарушения правил безопасности труда и повреждения имущества по неосторожности.

За данный период найдены 13 человек, находящихся в розыске, еще 7 с явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрировано 6 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества, 2 случая причинения телесных повреждений, по 1 случаю кражи государственного или общественного имущества, квартирной кражи, угона ТС.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 42 ДТП: 1 человек погиб, 57 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.