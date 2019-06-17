Глава МИД Армении принял заместителя генсека Совета Европы Габриэллу Баттаини- Драгони

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян принял 17 июня заместителя генсека Совета Европы Габриэллу Баттаини-Драгони.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мнацаканян приветствовал третий визит Габриэллы Баттаини-Драгони в Армению в качестве заместителя генерального секретаря Совета Европы. Собеседники с удовлетворением отметили, что динамика регулярных встреч и взаимных визитов свидетельствует о взаимной приверженности установленному между Арменией и Советом Европы эффективному сотрудничеству и его расширению.

Глава МИД Армении представил собеседнику процесс инициированных правительством реформ, направленных на дальнейшее укрепление демократии, защиты прав человека и верховенства закона, подчеркнув важность сотрудничества с международными партнерами. В этом контексте стороны подчеркнули важность начала Плана действий Армения-Совет Европы на 2019-2022 гг. в качестве сильного инструмента поддержки реализации приоритетов правительства.

Собеседники также обменялись мнениями по ряду вопросов, связанных с участием Армении в Совете Европы и совместными усилиями по решению проблем, стоящих перед организацией.

Затем состоялась официальная церемония начала Плана действий Армения-Совет Европы на 2019-2022 гг., после чего глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и заместитель генсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони приняли участие в церемонии гашения юбилейной почтовой открытки, выпущенной по случаю 70-летия Совета Европы.