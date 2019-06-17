Совет Европы подтверждает готовность поддержать инициированную правительством Армении повестку реформ

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с заместителем генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини-Драгони.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян подчеркнул важность более тесного сотрудничества между правительством Армении и Советом Европы в различных направлениях, в том числе в продвижении повестки развития демократии в Армении. Никол Пашинян отметил, что в этой повестке дня сейчас приоритетом являются реформы в судебно-правовой сфере. Глава правительства выразил благодарность Совету Европы за практические шаги по оказанию помощи в их реализации, в том числе за визит высокопоставленных представителей Совета Европы в Армению.

Габриэлла Баттаини-Драгони передала премьер-министру теплые приветствия и готовность генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда поддержать реформы судебно-правовой системы. Заместитель генерального секретаря Совета Европы коснулась Плана действий Армения-Совет Европы на 2019-2022 гг., официальная церемония старта которого состоялась сегодня. Габриэлла Баттаини-Драгони представила премьер-министру направления плана, отметив, что Совет Европы готов к тесному сотрудничеству в осуществлении инициированных властями Армении реформ в различных направлениях.

Премьер-министр подчеркнул, что конечной целью реформ является формирование и укрепление доверия граждан к судебной системе. По словам премьер-министра, цель правительства - добиться реальных изменений в разных сферах.

В ходе встречи собеседники также коснулись реформ в избирательной системе Армении, запланированных в этом направлении шагов и других вопросов повестки демократических реформ.