Диалог между Арцахом и странами-сопредседателями МГ ОБСЕ создаст благоприятные условия для поиска путей окончательного урегулирования конфликта: МИД Арцаха

Диалог между Арцахом и США, так же как и с другими двумя странами-сопредседателями МГ ОБСЕ посредством прямых официальных контактов на различных уровнях создаст благоприятные условия для всесторонних обсуждений и поиска путей окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и станет важным вкладом в обеспечение стабильности на Южном Кавказе. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Республики Арцах Ани Саргсян агентству “Апараж”.

Вопрос: Как Вы прокомментируете сделанное 13 июня в Конгрессе США заявление конгрессмена Фрэнка Паллоуна о необходимости снятия заперта на посещение Арцаха американскими официальными лицами?

Ответ: Высоко ценим последовательную деятельность американского конгрессмена Фрэнка Паллоуна, направленную на налаживание прямых связей между Арцахом и США, что на наш взгляд станет сигналом о недопустимости изоляции Арцаха.

Убеждены, что диалог между Арцахом и США, так же как и с другими двумя странами-сопредседателями МГ ОБСЕ посредством прямых официальных контактов на различных уровнях создаст благоприятные условия для всесторонних обсуждений и поиска путей окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и станет важным вкладом в обеспечение стабильности на Южном Кавказе.