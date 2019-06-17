Мы нация, которая поддерживает традиции предков, стремясь к лучшим достижениям мира: речь президента Казахстана на церемонии инаугурации

Состоялась церемония инаугурации нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ниже приводим текст выступления Касым-Жомарта Токаева на официальной церемонии вступления в должность избранного президента Республики Казахстана:

“Многоуважаемый Елбасы!

Уважаемые соотечественники!

Прежде всего, позвольте поблагодарить народ Казахстана, оказавший мне доверие.

Эти выборы прошли демократично, в честной и открытой борьбе.

Участвовали представители всех политических сил. Это были честные выборы, где соревновались политические программы.

Говорят, «выборы - это соревнования, где побеждают мнения участников».

Действительно, это справедливое мнение.

В этом очень важной политической конкуренции победила мудрость и рассудительность нашего народа.

Эта победа – победа всего нашего народа!

Мы вместе выбрали дальнейший путь развития страны.

9-го июня казахстанцы проголосовали за светлое будущее. Для нас важно мнение каждого.

Поскольку благополучие и согласие нашего народа – наше главное достояние. Наш общий долг – беречь как зеницу ока эти ценности.

Поэтому, в качестве президента я хочу сказать народу следующее:

Защита прав каждого гражданина Казахстана – моя главная задача. Я не позволю делить страну из-за политических или иных разногласий!

Конструктивные предложения и инициативы, поступившие от различных политических и общественных деятелей я обязательно буду учитывать в своей работе.

Мы будем работать открыто, транспарентно и честно.

Для нас самая главная задача – служить народу законно и честно.

У нас одна страна, одна судьба!

Мы вместе будем работать во благо светлого будущего нашего народа!

Надо признать, что на этих выборах наши граждане голосовали за поддержку стратегического курса Елбасы!

Нурсултан Назарбаев создал признанную в мире модель развития, добился мирового признания голубого стяга Казахстана.

В эти дни от наших граждан на мое имя поступают множество заявление и пожеланий.

Все они имеют одно общее желание: соблюдать путь и стратегию Елбасы и дальнейшее их укрепление.

Действительно, такие пожелания народа законны и логичны.

Современный и развитый Казахстан – заслуга, в первую очередь, Елбасы.

Елбасы - великая личность, основавшая казахскую государственность. Он является государственным деятелем глобального масштаба, который вошел в мировую историю.

Уважать и сохранить в памяти огромный труд Елбасы перед народом и мировой общественностью – наш общий долг.

Дорогие сограждане!

В ходе выборной кампании я посетил большинство регионов страны.

Моя политическая платформа – это ответ на главные запросы наших граждан.

Прежде всего, я буду работать над реализацией Третьей модернизации Казахстана, претворением в жизнь Пяти институциональных реформ и других важнейших стратегических документов нашего государства. Другими словами, я буду работать над реализацией Стратегии Елбасы.

Чтобы страна смогла выйти на новый уровень устойчивого развития, нужны новые подходы и новые решения. Они в скором времени будут обнародованы.

Во-вторых, планирую конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся.

Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьезно обновить социальную политику.

В-третьих. Буду поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать широкий средний класс.

В-четвертых. Моя цель – обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина.

И, наконец, главное. Всегда и везде буду отстаивать национальные интересы Казахстана.

Сегодня мир вступил в эпоху стремительных перемен.

Меняются технологии, экономика и социальный порядок. Меняется мировоззрение людей, особенно молодежи.

Перед Казахстаном встают новые вызовы и угрозы. Многие годы занимаясь международной политикой, я ощущаю наступление новой эпохи.

Торговые войны, напряжение в международных отношениях, слом прежних механизмов безопасности, рост региональных конфликтов – все это новая геополитическая реальность.

В предстоящие несколько лет будет решен главный вопрос современности: какие страны сумеют встроиться в прогресс, а кто окажется на обочине мирового развития.

Экономический, социальный и политический прогресс – это наш единственно правильный ответ на вызовы современности.

Мы открыты миру, стремимся к лучшим достижениям, передовым технологиям. Созидательные перемены на благо людей – вот мое понимание прогресса.

При этом, власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами.

Не обещать, а делать! Такого правила должны придерживаться все члены Правительства и акимы.

Для меня как Президента самым важным являются не общие цифры экономического развития, а реальное благосостояние всех наших граждан.

Поэтому при принятии решений по стратегическим вопросам позиция большинства населения будет безусловно учитываться.

Наша формула государственной власти: сильный, полномочный Президент – влиятельный, дееспособный Парламент – подотчетное народу Правительство.

Именно такая политическая система наиболее полно соответствует потребностям нашего государства в сложных геополитических реалиях, способствует выполнению стоящих перед нами стратегических задач.

В то же время процесс политической трансформации общества будет продолжаться.

Политическая надстройка должна соответствовать глубоким экономическим преобразованиям, в противном случае может произойти торможение реформ.

Об этом убедительно говорит мировой опыт.

В систему государственного управления должны приходить только достойные, образованные люди на основе меритократии. Другого принципа подбора кадров быть не может.

В целом, нам предстоит повысить ответственность власти перед народом. Особое внимание будет уделено развитию гражданского общества.

Уважаемые соотвечественники!

Моей работой в предвыборной агитации было консультация с народом перед большой задачей.

13 мая 2019 года началась публичная акция #BIRGE.

Ее основная цель - определить наиважнейшие задачи в развитии страны.

Были собраны различные предложения со всех регионов Казахстана.

На сегодняшний день поступило около 540 тысяч предложений и пожеланий.

Выражаю сердечную благодарность всем, кто показал активную гражданскую позицию, участвуя в акции #BIRGE.

Мы чётко видим актуальные вопросы общества и знаем пути их решения.

Что в первую очередь волнует народ?

Во-первых, граждане желают установления справедливости во всём.

Требуют честной службы, начиная с социальной политики, государственных органов - народу.

Главный вопрос, который тревожит народ - снижение уровня доходов.

Дестабилизация международных финансовых рынков, девальвация тенге отрицательно повлияли на доходы населения.

Более миллиона наших граждан вынуждены брать кредиты.

Разрыв между гражданами с высоким и низким уровнем доходов – ещё один актуальный вопрос, который волнует наше общество.

Конечно, такие явления имеют место во всём мире, однако нельзя сидеть сложа руки.

Поэтому для решения этих острых социально-экономических и политических проблем необходимо принять среднесрочные комплексные меры.

Нынешнее тяжёлое состояние окружающей среды – вопрос, который заботит многих.

Поэтому нашей стране необходима единая экологическая политика.

Необходимо принять новый экологический кодекс, который даст импульс системе охраны окружающей среды.

Следующий актуальный вопрос - обеспечение питьевой водой населения.

Чистая питьевая вода должна быть в каждом доме и в каждой семье.

Ещё один вопрос - это качество дорог. В связи с этим улучшение состояния автодорог – одна из наших основных целей.

Масштабной задачей в реалиях XXI века является цифровизация.

Она должна затронуть все сферы жизни: от оказания государственных услуг до создания новых отраслей экономики будущего.

Развитие страны, включая политический прогресс, прямо связан с цифровизацией.

Она качественно изменит содержание отношений между государством и обществом.

Поэтому утвержденная Елбасы государственная программа «Цифровой Казахстан» должна быть исполнена.

Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества.

Такой диалог должен строиться на признании плюрализма мнений. Разные мнения, но единая нация. Вот главный ориентир.

Поэтому я решил создать Национальный Совет общественного доверия.

В Совет войдут представители всего общества, включая молодежь.

Первое совещание Национального Совета общественного доверия будет проведено в августе этого года.

Власть обязана выполнять свои обещания перед народом. В этом заключается ее главная миссия. Только так можно укрепить единство нации и стабильность в стране.

Поэтому будет разработан предметный План реализации моей предвыборной Платформы.

Лучшие идеи, предложения от народа найдут свое отражение в этом документе.

Необходимо сделать упор на следующие важные направления.

Первое направление.

Повышение доходов населения.

Эта проблема может быть решена только через устойчивый и быстрый экономический рост.

В первую очередь, мы должны глубоко осознать важность экономического роста.

Чтобы наши граждане спокойно жили, работали и воспитывали своих детей, вместе радовались и гордились нашими достижениями, должен быть экономический рост.

В ближайшее время на расширенном заседании правительства мы определим конкретные задачи социально-экономического развития страны.

Второе направление.

Искоренение коррупции.

До 1 сентября будет разработан пакет реформ по максимальному снижению уровня коррупции.

Коррупция – это болезнь, тормозящая развитие государства, это явление, угрожающее взаимному доверию в обществе и безопасности государства.

Мы будем проводить системную работу против коррупции.

Третье направление.

Реформирование судебной и правоохранительной системы.

Суд - гарант верховенства закона. Поэтому соответствие судей высоким профессиональным и моральным требованиям большая задача.

Необходимо ужесточить систему оценки отбора судей и кандидатов на эту должность.

Суд должен стать последней инстанцией справедливости.

Основная задача правоохранительной системы - добиться доверия народа.

Четвертое направление.

Открытие новых рабочих мест для населения и обеспечение достойных заработных плат.

Справедливое распределение национальных доходов – это вопрос стратегической важности.

Средства государственного бюджета необходимо распределять в первую очередь, на цели с прицелом в будущее.

Пятое направление.

Решение жилищных вопросов.

Особое внимание нужно уделять получению доступного жилья гражданами разных категорий.

Нам предстоит задача разработки единой жилищной политики.

Правительство примет конкретные меры в этом направлении.

Шестое направление.

Справедливая социальная политика.

Мы продолжим политику развития человеческого капитала.

Что нужно сделать в этом направлении в первую очередь?

Это поддержка всеобщего обучения, оказание качественных медицинских услуг всему населению.

По этим вопросам у нас есть целое направление.

Мы примем новые законы, повышающие статус учителей и врачей, защищая их права, создадим соответствующие условия для улучшения их материального состояния.

Седьмое направление.

Новый курс развития регионов.

Общеизвестен наш принцип: сильный регион - сильный Казахстан.

Конкретные задачи, волнующие казахстанцев, должны решаться на местном уровне.

Мы укрепим систему самоуправления в регионах, население примет активное участие в решении накопившихся проблем в регионе.

Восьмое направление.

Ценности программы «Рухани жангыру» остаются основным духовным нашим ориентиром.

Уважительное отношение к истории, преданность родине, стремление к науке и знаниям - всё это ценные качества нашего народа.

Эти качества укрепляют единство и созидательную силу народа, усиливают конкурентоспособность страны.

Молодёжь – это будущее Казахстана.

Поэтому мы должны посвятить эту программу воспитанию молодого поколения.

Девятое.

Внешняя политика.

Казахстан завоевал большой авторитет в мире, утвердил себя как миролюбивая, открытая страна, надежный и ответственный партнер в международных делах.

Мы продолжим конструктивный, сбалансированный, многовекторный внешнеполитический курс.

Будем твердо продвигать и отстаивать национальные интересы на мировой арене.

Внешнеполитическая деятельность страны будет приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину.

Десятое.

Особо хочу обратиться к молодому поколению.

Вам предстоит сыграть решающую роль в развитии Казахстана, стать движущей силой прогресса.

Елбасы объявил 2019 год Годом молодежи. Начал работать специальный проект «Жастар – ел тірегі».

Мы реализуем программу развития бизнес-инициатив молодежи «Жас кәсіпкер», будем поддерживать молодежные стартапы. Внедрим программы трудоустройства молодежи.

Моя задача – создать все возможности, чтобы вы реализовали свою самую большую мечту и создали свою личную «историю успеха».

Для продвижения молодых талантливых управленцев на все уровни государственной службы будет сформирован «Президентский кадровый резерв».

Наша молодежь целеустремленная, трудолюбивая, креативная, поэтому будущее Казахстана в надежных руках.

Уважаемые соотечественники!

У нас огромные общенациональные задачи.

Наша цель ясна и наш путь открыт!

Казахстан стал страной новых возможностей и перспектив.

Молодые люди и будущие поколения видят ее благополучие.

Мы нация, которая поддерживает традиции предков, стремясь к лучшим достижениям мира.

Это столп нашей силы.

Мы вместе преодолеем все предстоящие проблемы.

Мы вместе будем работать ради развития сильного и процветающего Казахстана.

Мой долг перед народом - быть верным данному слову, сдержать свои обещания.

За светлое будущее Казахстана я клянусь трудиться, не жалея сил для народа.

Желаю всем вам здоровья и благополучия.

Да здравствует наша Святая Родина – Республика Казахстан!”