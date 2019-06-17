Жертвами тройного теракта в Нигерии стали 30 человек

В Нигерии результате серии взрывов, которые устроили три террориста-смертника, погибли 30 человек, еще 39 пострадали.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, теракт произошел во время группового просмотра футбольного матча в кинотеатре в городе Кондуга. Первый взрыв произошел возле самого кинотеатра, еще два - в нескольких километрах от здания.

По данным телеканала, взрывы устроили двое девочек и один мальчик, их точный возраст неизвестен.

Ответственность за теракт на данный момент не взяла на себя ни одна организация, однако CNN сообщает, что в штате Борно, где произошел теракт, атаки регулярно устраивают участники террористической группировки "Боко Харам" (запрещена в РФ). Кроме того, именно боевики "Боко Харам" часто вербуют в свои ряды похищенных детей и используют их в качестве смертников, отмечает телеканал.