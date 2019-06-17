Президент Республики Армения принял принял заместителя генерального секретаря Совета Европы

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял 17 июня принял заместителя генерального секретаря Совета Европы Габриэллу Баттаини-Драгони и возглавляемую ею делегацию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, на встрече был затронут План действий Армения-Совет Европы на 2019-2022 гг., официальная церемония старта которого состоялась сегодня.

Габриэлла Баттаини-Драгони представила президенту Саркисяну направления программы, отметив, что Совет Европы готов поддержать инициированные властями Армении реформы.

Президент Саркисян высоко оценил постоянную поддержку Совета Европы развитию демократических институтов в Армении. В то же время он подчеркнул, что конечной целью реформ является формирование доверия граждан к этим институтам.