Президент Республики Армения принял принял президента Всемирного Совета толерантности и мира

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял 17 июня принял президента Всемирного Совета (ВС) толерантности и мира Ахмада бин Мухаммада аль-Джаруана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, Ахмад бин Мухаммад аль-Джаруан прибыл в Армению с миссией предложить нашей стране членство в структуре.

Деятельность Всемирного Совета толерантности и мира в основном направлена на всеобщие проблемы, касающиеся социальной и гуманитарной сфер.

Приветствуя Ахмада бин Мухаммада аль-Джаруана, президент Саркисян сказал, что нашей стране близки направления, которыми занимается структура.

Собеседники также коснулись отношений между Арменией и ОАЭ. Подчеркнув добрую волю к расширению двустороннего сотрудничества, президент Саркисян сказал, что пришло время добавить практические шаги.