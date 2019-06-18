Предстоящие на 18 июня мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 18 июня, состоится очередное четырехдневное заседание Национального собрания Армении.

В Доме приемов правительства РА состоится годовое собрание Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан”. Будут подробно представлены деятельность и реформы в фонде. Заседание проведет президент Армении, председатель Совета попечителей фонда Армен Саркисян. С речью выступит премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Миграционная служба МТУЧС РА в Агверане, в рамках программы “Медиа и миграция” организует очередную встречу с представителями СМИ.

В Музее-институте Геноцида армян состоится открытие демонстрационного зала и выставки “Жансем. Художник Геноцида армян”. Будет представлено 20 работ из серии “Геноцид” известного французского художника армянского происхождения Жансема (Ованес Семерджян).

Гюмрийский государственный драматический театр имени Вардана Ачемяна с гастролями выступает в Ереване. На созванной пресс-конференции руководство театра и актеры представят ближайшие программы.

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