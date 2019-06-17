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Аукционный дом Sotheby's продадут за $3,7 млрд


Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник аукционным домом.

"В соответствии с соглашением, одобренным советом директоров Sotheby's, акционеры получат по $57 за акцию в рамках сделки, оцениваемой в $3,7 млрд", - указывается в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Аукционный дом Sotheby's со штаб-квартирой в Нью-Йорке был учрежден в Лондоне в марте 1744 года и является одним из крупнейших в мире аукционных домов, занимающихся операциями с предметами искусства, ювелирными изделиями и предметами коллекционирования.

 

 




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