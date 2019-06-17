Азиатские индексы - 17-06-19

ТОКИО, 17 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.03% и составил 21124.00 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.45% и составил 1539.74 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.20% и составил 2887.62 пункта, а HANG SENG вырос на 0.40% и составил 27227.16 пункта.