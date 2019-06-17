Под председательством главы парламента Армении Арарата Мирзояна 17 июня состоялось заседание Совета Национального Собрания.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, обсуждены и утверждены проекты повесток дня седьмой сессии НС и созываемых 18 июня очередных заседаний, определена последовательность обсуждения повесточных вопросов очередных заседаний.

В проект повестки дня второй сессии НС включено 20 вопросов, в проект повестки дня созываемых 18 июня очередных заседаний – 35.

Проект решения НС “Об утверждении годового отчета об исполнении Государственного бюджета на 2018 г.” будет обсужден на первом заседании 19 июня.