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Утверждены проекты повесток дня седьмой сессии НС


Под председательством главы парламента Армении Арарата Мирзояна 17 июня состоялось  заседание Совета Национального Собрания.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, обсуждены и утверждены проекты повесток дня седьмой сессии НС и созываемых 18 июня очередных заседаний, определена последовательность обсуждения повесточных вопросов очередных заседаний.  

В проект повестки дня второй сессии НС включено 20 вопросов, в проект повестки дня созываемых 18 июня очередных заседаний – 35.

Проект решения НС “Об утверждении годового отчета об исполнении Государственного бюджета на 2018 г.” будет обсужден на первом заседании 19 июня.




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