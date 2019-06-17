В Иране заявили, что США являются источником нестабильности в регионе

Соединенные Штаты являются главным источником нестабильности в зоне Персидского залива и должны уйти из этого региона. С таким заявлением, как передал телеканал Sky News Arabia, выступил в понедельник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Мы всегда говорили и повторяем вновь, что мы гарантируем безопасность в Персидском заливе и Ормузском проливе", - указал Шамхани. Он также потребовал от США "завершить присутствие своих войск в регионе, так как именно они являются основным источником кризиса и нестабильности",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана прозвучало на фоне крайне напряженной ситуации в зоне Персидского залива, сложившейся после инцидента с подрывом танкеров в Оманском заливе, а также объявленным намерением Тегерана принять очередные меры по сокращению своих обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.