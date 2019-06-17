СМИ: Си Цзиньпин отправится с визитом в КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-21 июня посетит с государственным визитом КНДР. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа".

"Си Цзиньпин посетит Пхеньян с государственным визитом по приглашению председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына", - приводит агентство слова официального представителя отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Чжаомина,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам главы этого отдела Сун Тао, визит приурочен к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и будет "иметь огромное значение для дальнейшего развития взаимных связей". Он также напомнил, что Пекин направляет в Пхеньян делегацию во главе с самим главой государства впервые за последние 14 лет.