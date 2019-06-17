Президент Армении провел прощальную встречу с послом Индии в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел прощальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Армении Йогешваром Сангваном, который завершает свою дипломатическую службу в нашей стране.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поблагодарил посла Сангвана за эффективную работу и его усилия по укреплению армяно-индийских связей. Он выразил уверенность, что и в будущем отношения двух стран продолжат успешно развиваться.

Президент республики пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности и выразил уверенность, что он всегда останется хорошим другом нашей страны.