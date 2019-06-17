Новая Зеландия впервые применит дроны при обслуживании авиалайнеров

Новозеландская авиакомпания Air New Zealand впервые задействует беспилотные летательные аппараты для технического обслуживания гражданских авиалайнеров. Об этом ТАСС в ходе 53-го Парижского авиационно-космического салона сообщил представитель сингапурской компании ST Kinetics, разработавшей эту технологию.

"Авиакомпания ANZ и концерн ST Kinetics совместно испытают технологию применения БЛА в техническом обслуживании самолетов. Соответствующие работы пройдут в сингапурском аэропорту Чанги, где обслуживаются самолеты ANZ," - проинформировал представитель компании и подчеркнул, что эта сингапурско-новозеландская программа является первым в мире примером широкого использования дронов для в авиаремонтных работах. По его словам, новая система оценки технического состояния самолета при помощи беспилотников получила название DroScan,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил глава отдела наземного обслуживания ANZ Кари Харихангануи, применение DroScan существенно сокращает время, необходимое для проверки технического состояния самолета. "Если ранее этот процесс занимал до шести часов, то с применением новой системы он сократится до одного-двух часов ", - сообщил Харихангануи.