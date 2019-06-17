Раймонду Дамадяну присвоено звание почетного доктора ЕГМУ

Известный армянский врач, физик и изобретатель Реймонд Дамадян посетил ЕГМУ.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ЕГМУ, на торжественном заседании Ученого совета, создателю магнитно-резонансного томографа (МРТ) Раймонду Дамадяну было присвоено звание почетного доктора ЕГМУ.

Встреча со всемирно известным изобретателем началась в центре радиологии больницы N1 “Гераци”, где он представил значение созданного им аппарата для лечения ряда заболеваний. По словам Раймонда Дамадяна, МРТ сегодня дает возможность проводить более эффективное лечение в короткие сроки. “В частности, люди с болезнью Паркинсона и пациенты с рассеянным склерозом сегодня получают более точную диагностику”, - сказал Реймонд Дамадян.

По словам ректора ЕГМУ Армена Мурадяна, визит известного изобретателя, совершившего важнейший переворот в медицине, имеет большое значение как для вуза, так и для студентов. “Успех университета, его движущая сила – студенты. Встреча с нашим соотечественником, сделавшим такое открытие, у студентов должна пробуждать большие амбиции и воодушевление, чтобы не копировать, а превзойти последнего”, - отметил ректор, добавив, что “инновационная, ищущая мысль не знает возраста” и сегодняшнее армянское поколение также может стать автором новых открытий.

ЕГМУ, следуя призыву Армянской Ассоциации радиологов, планирует отправить свою позицию в комитет Нобелевской премии, чтобы, несмотря на задержку, наш соотечественник получил Нобелевскую премию за открытие МРТ.

Реймонд Дамадян посетил Армению по приглашению Армянской Ассоциации радиологов в рамках Армянского съезда радиологии.

Открытие МРТ стало важнейшим переворотом в медицине, в диагностике ряда заболеваний, особенно рака. Дамадян был награжден государственным орденом технологии США, включен в список Славы национальных изобретателей, за открытие “МРТ-сканич” получил премию имени Лемельсона Массачусетского технологического университета, которая вручается изобретателям. Его первый аппарат, под названием “Неукротимый” ("Indomitable"), хранится в Смитсоновском музее в Вашингтоне.