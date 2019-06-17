Президент РА встретился с известным ученым и изобретателем армянского происхождения Раймондом Дамадяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял известного армянского ученого, изобретателя и врача Реймонда Дамадяна, который является создателем устройства (MRI).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и аппарата президента Армении, Армен Саркисян приветствовал визит известного ученого на родину и выразил благодарность за его научное открытие, сыгравшее революционную роль в области медицины.

Ученый рассказал президенту о своей деятельности и программах, а также о возможностях магнитно-резонансного томографа нового поколения - усовершенствованного устройства MRI.

Собеседники коснулись перспектив сотрудничества с медицинскими и научными кругами Армении. Президент Саркисян отметил, что Армения имеет большой потенциал развития в сфере высоких технологий и особенно в сфере искусственного интеллекта и предложил рассмотреть возможности реализации совместных проектов с армянскими специалистами.