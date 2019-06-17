В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении за прошедшую неделю зафиксирован 761 случай

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС РА с 10 по 16 июня был зарегистрирован 761 случай, 484 из которых – чрезвычайные.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, за указанный период было зарегистрировано 160 бытовых вызовов, 384 пожара, 67 ДТП, в результате которых погибли 5 и пострадали 84 человека, в результате оперативно-спасательных действий спасены 3 человека.

Зарегистрировано 84 случая со змеями, в 39 случаях змеи были обнаружены спасателями.

За неделю было зарегистрировано 11 случаев отравления, в результате которых пострадали 14 человек, один погиб.

МЧС РА призывает как в быту, так и на дорогах быть максимально бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности.