Развитие энергоэффективности: мастер-класс в рамках программы E-FIX

В рамках программы E-FIX проекта ЕС “Горизонт 2020” АГБА Лизинг организовала и осуществила мастер-класс. Главным докладчиком мероприятия был руководитель программы E-FIX Андреас Карнер.

Как передает «Арменпресс», целью мастер-класса было представление современных механизмов финансирования энергоэффективных программ представителям различных компаний, занимающихся продажей солнечной и возобновляемой энергии, энергоэффективного оборудования в Армении, обсуждение идей реализации возможных новых проектов посредством лизинга.

”В центре внимания АГБА лизинга - перспектива развития в Армении “чистой” энергии и “зеленой” экономики. В сочетании с возможностями, предоставленными программой E-FIX, возможно найти новые механизмы и решения для финансирования сферы, повысить осознание важности энергосберегающих программ для широких слоев общества, а также для представителей сферы организовать курсы по энергосбережению. Одна из наших целей - помочь МСП (малое и среднее предпринимательство) включить в свой бизнес энергосберегающее оборудование, что будет способствовать и сокращению расходов в бизнесе, и сохранности окружающей среды”, - отметил генеральный директор Acba Leasing Арсен Базикян.

“Решения инновационного финансирования для развития отрасли “чистой” энергии должны быть разработаны в долгосрочных целях. Это поможет не только сэкономить средства, но и способствовать смягчению климатических изменений. В качестве долгосрочного приоритета АГБА Лизинг с целью стимулирования инвестиций в энергоэффективность, в рамках своего суббренда разработал эффективный продукт финансирования ”Грин Лизинг”. Благодаря этим инновационным механизмам сегодня можно найти новые финансовые решения”, - отметил в своей речи руководитель программы E-FIX Андреас Карнер.

Acba Leasing является членом финансовой группы Acba-Credit AGGOL, компания является абсолютным лидером лизингового рынка в Армении. АКБА Лизинг в 2018 году включена в трехлетнюю программу E-FIX проекта ЕС “Горизонт 2020”.