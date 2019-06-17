Посол Карен Назарян встретился с председателем Папского совета законодательных актов Святого Престола

Чрезвычайный и полномочный посол РА в Святом Престоле Карен Назарян 14 июня встретился с председателем Папского совета законодательных актов Святого Престола (соответствует посту министра юстиции) архиепископом Филиппо Яноне (Filippo Iannone). Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД РА, посол представил высокопоставленному чиновнику Ватикана деятельность исполнительной и законодательной власти Армении, сформированной в результате известных политических событий, которая направлена на укрепление верховенства права, демократии и основных свобод и борьбу с коррупцией.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РА. Яноне сообщил о послании премьер-министра РА относительно судебно-правовой системы, концентрируясь на заранее обсужденной повестке судебно-правовых реформ с партнерами по развитию Армении и авторитетными международными структурами.

Посол Назарян Янноне информировал архиепископома Филиппо Яноне о судебной системе Армении, сосредоточив внимание на реализации судебной реформы, которая обсуждалась со странами-партнерами Армении и известными международными организациями.